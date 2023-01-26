Кировские студенты смогут поучаствовать в конкурсе «Земский учитель»

К участию в конкурсе привлекут 22 учителя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировские студенты педагогических специальностей могут стать участниками конкурсного отбора «Земский учитель». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

До 2023 года заявки могли отправлять заявки только педагоги с профессиональным, высшим или средним образованием. Теперь такую возможность предоставили обучающимся на последних курсах вузов.

При подаче документов необходимо приложить справку из учреждения об успешной промежуточной аттестации минимум за 3 года. Заявку нужно отправить до конца марта по выбранной вакансии на федеральном портале «Земский учитель». Бумаги можно предоставить лично или направить заказным письмом в Центр бюджетного и технического сопровождения по адресу: 610000, г. Киров, ул. Володарского, 99.

Победитель конкурса получит 1 миллион рублей. В 2023 году в Кировской области планируют привлечь к участию более 20 педагогов.