Ночью с 23 на 24 января вывезут снег с 17 улиц Кирова

Уборка снега преимущественно будет проводиться в ночное время. Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация города Кирова поделилась графиком вывоза снега на 23-24 января. Работы пройдут на следующих улицах:

- улица Карла Маркса, от улицы Преображенской до улицы Воровского;

- улица Розы Люксембург, от Октябрьского проспекта до улицы Володарского;

- улица Горького, от улицы Маклина до улицы Московской;

- улица Труда, от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;

- улица Советская, от улицы Казанской до улицы ленина;

- улица Володарского, от улицы Орловской до улицы Воровского, от железнодорожного переезда до дома 238;

- улица Свободы, от улицы Розы Люксембург до улицы Пятницкой, от улицы Московской до улицы Преображенской, от железнодорожного переезда до дома 170;

- улица Северное Кольцо;

- улица Потребкооперации;

- улица Кирова;

- улица Павла Корчагина;

- улица Романа Ердякова;

- улица Блюхера;

- улица Севастопольская;

- улица Коммунистическая;

- улица Сормовская;

- улица Большева.

Водителей просят не оставлять машины на данных улицах в период работы спецтехники.