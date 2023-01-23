Ночью с 23 на 24 января вывезут снег с 17 улиц Кирова

Уборка снега преимущественно будет проводиться в ночное время.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Администрация города Кирова поделилась графиком вывоза снега на 23-24 января. Работы пройдут на следующих улицах:
- улица Карла Маркса, от улицы Преображенской до улицы Воровского;
- улица Розы Люксембург, от Октябрьского проспекта до улицы Володарского;
- улица Горького, от улицы Маклина до улицы Московской;
- улица Труда, от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;
- улица Советская, от улицы Казанской до улицы ленина;
- улица Володарского, от улицы Орловской до улицы Воровского, от железнодорожного переезда до дома 238;
- улица Свободы, от улицы Розы Люксембург до улицы Пятницкой, от улицы Московской до улицы Преображенской, от железнодорожного переезда до дома 170;
- улица Северное Кольцо;
- улица Потребкооперации;
- улица Кирова;
- улица Павла Корчагина;
- улица Романа Ердякова;
- улица Блюхера;
- улица Севастопольская;
- улица Коммунистическая;
- улица Сормовская;
- улица Большева.
Водителей просят не оставлять машины на данных улицах в период работы спецтехники.