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НовостиОбщество20 января 2023 10:52

В Кирове прокуратура внесла 11 представлений из-за плохого содержания дорог зимой

Их получили дорожные службы и глава администрации
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Нарушения выявили на 134 участках улично-дорожной сети.

Нарушения выявили на 134 участках улично-дорожной сети.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура внесла 11 представлений из-за плохой уборки снега. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок содержания улично-дорожной сети специалисты выявили нарушения на 134 участках. В основном это снежные валы на перекрестках и остановках, рыхлый слой снега на проезжей части и тротуарах. Сами дороги не в лучшем состоянии: зауженные и скользкие, с колеями.

По сообщению ведомства, причиной всему этому является недостаточность привлекаемых к работе техники и рабочих и другие упущения при организации уборки снега. Результатом стали, в том числе, не единичные случаи травматизма. Так, на улицах Кирова в зимний период пострадали около 250 человек.

Прокуратура внесла в общей сложности 11 представлений - в том числе главе мэрии города, руководителям УДПИ, ГДМС и прочих организаций.