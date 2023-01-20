В Кирове три дня будут ловить пьяных водителей

Автоинспекторы будут останавливать все транспортные средства на заранее выбранных участках. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в выходные пройдут традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Ловить пьяных водителей будут 20, 22 и 23 января в Ленинском, Первомайском и Октябрьском районах. Автоинспекторы будут дежурить в том числе на въездах и выездах из Кирова, а также в пригородных зонах. В помощь им выйдут активисты «Ночного патруля» и представители добровольных народных дружин.

Кировчанам напоминают о недопустимости пьяного вождения. За это придется заплатить 30 тысяч рублей и расстаться с правами на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Водителям также напоминают, что во всех патрульных автомобилях находятся видеорегистраторы.