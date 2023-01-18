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НовостиОбщество18 января 2023 10:45

В 2022 году более 5,5 тысяч водителей оштрафовали за неправильную тонировку

Инспекторы продолжают борьбу с затемненными лобовыми и боковыми стеклами
Артем ЗАМЯТИН
За нарушение правил тонировки водителю придется заплатить 500 рублей.

За нарушение правил тонировки водителю придется заплатить 500 рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В минувшем году сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности более пяти тысяч водителей за неправильную тонировку стекол. Такими данными поделились в управлении ГИБДД УМВД России по Кировской области.

Ежедневно инспекторы с помощью специального проверяют лобовые и боковые стекла автомобилей на возможность светопропускания. За последние 12 месяцев сотрудники ДПС выписали штрафы за нарушения правил тонировку 5675 водителям.

В ведомстве напомнили, что светопропускание стекол должно составлять не менее 70%. В ином случае водителю грозит штраф в размере 500 рублей.