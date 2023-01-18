В 2022 году более 5,5 тысяч водителей оштрафовали за неправильную тонировку

За нарушение правил тонировки водителю придется заплатить 500 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В минувшем году сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности более пяти тысяч водителей за неправильную тонировку стекол. Такими данными поделились в управлении ГИБДД УМВД России по Кировской области.

Ежедневно инспекторы с помощью специального проверяют лобовые и боковые стекла автомобилей на возможность светопропускания. За последние 12 месяцев сотрудники ДПС выписали штрафы за нарушения правил тонировку 5675 водителям.

В ведомстве напомнили, что светопропускание стекол должно составлять не менее 70%. В ином случае водителю грозит штраф в размере 500 рублей.