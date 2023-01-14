На развитие Кировской области из федерального бюджета выделят 18 миллиардов рублей

Из региональной казны в качестве софинансирования выделят 750 миллионов рублей.

Кировская область получит из федерального бюджета 18 миллиардов рублей на развитие региона и реализацию национальных проектов. Об этом сообщили в областном министерстве финансов.

Из регионального бюджета в качестве софинансирования выделят 750 миллионов рублей. В сумме эти средства направят на развитие:

- социальной политики – 5,1 млрд рублей;

- образования – 4,6 млрд рублей;

- дорожного хозяйства – 2,5 млрд рублей;

- здравоохранения – 1,9 млрд рублей;

- сельского хозяйства – 1,4 млрд рублей;

- жилищно-коммунального хозяйства – 1,2 млрд рублей;

- культуры – 320 млн рублей;

- экологии - 718 млн рублей;

- спорта - 258 млн рублей;

- поддержки малого и среднего предпринимательства - 123,5 млн рублей.