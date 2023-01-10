В Кировской области отремонтировали девять детских лагерей

В кирове сделали ремонт и закупили новое оборудование в детские лагеря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году на ремонт лагерей регионального центра отдыха «Вятские каникулы» было выделено более 60 миллионов рублей. Работы завершились в конце 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

Улучшена инфраструктура девяти лагерей: «Белочка», «Берёзка», «Весна», «Живая вода», «Мир», «Луч», «Орлёнок», «Строитель», «Солнечный». В местах отдыха проведен ремонт, куплена новая мебель, инвентарь, сантехника, посуда, музыкальное и световое оборудование, компьютеры, проекторы и фотоаппараты.

В «Белочке» в 2023 году на базе лагеря запланировано открытие областного молодёжного центра для проведения крупных межрегиональных профильных и тематических смен для подростков и молодежи.

Все лагеря начнут свою работу летом 2023 года. График и тематики будут опубликованы на ресурсах центра «Вятские каникулы» в январе 2023 года.

В пресс-службе также отметили, что ежегодно проводится обновление инфраструктуры детских загородных лагерей. Они приводятся в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к учреждениям отдыха. Повышается эффективность и качество детского отдыха.