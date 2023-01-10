В 2022 году более девяти тысяч жителей Кировской области выступили донорами крови

Более двух тысяч человек впервые сдали кровь в 2022 году. Фото: kirovreg.ru

В 2022 году более девяти тысяч жителей Кировской области сдали кровь. Об этом сообщили в правительстве региона.

В общем за год кировчане совершили более 20 тысяч донаций. Свыше двух тысяч человек впервые стали донорами. В основном это студенты техникумов, вузов и колледжей, поскольку Центр крови активно пропагандирует донорство среди молодежи. Организация регулярно устраивает просветительские акции и мероприятия для молодежи, а также викторины и конкурсы.

Стоит также отметить, что в 2022 году в медорганизациях провели более 21 000 процедур переливания компонентов крови. Благодаря донорам помощь получили свыше пяти тысяч пациентов.