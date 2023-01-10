Кировчанина подозревают в организации азартных игр

В кирове обнаружили автоматы с азартными играми.
Фото: Евгения ГУСЕВА
На 25-летнего кировчанина завели уголовное дело из-за подозрения в организации подпольных азартных игр. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.
На улице Павла Корчагина мужчина снял нежилое помещение и разместил там игровые аппараты. Он проводил игры с помощью многофункционального терминала, с установленным на нем специальным программным обеспечением.
Против злоумышленника заведено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Сотрудниками ведомства проводятся комплекс мер для выяснения обстоятельств.