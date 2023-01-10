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НовостиПроисшествия10 января 2023 13:55

Кировчанина подозревают в организации азартных игр

Заведено уголовное дело
Артем ЗАМЯТИН
В кирове обнаружили автоматы с азартными играми.

В кирове обнаружили автоматы с азартными играми.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На 25-летнего кировчанина завели уголовное дело из-за подозрения в организации подпольных азартных игр. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

На улице Павла Корчагина мужчина снял нежилое помещение и разместил там игровые аппараты. Он проводил игры с помощью многофункционального терминала, с установленным на нем специальным программным обеспечением.

Против злоумышленника заведено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Сотрудниками ведомства проводятся комплекс мер для выяснения обстоятельств.