Жители кировской многоэтажки полгода жили без горячей воды

Бойлер сломался еще летом 2022 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Спустя полгода на улице Боровой, 28 появилась горячая вода. Об этом сообщает кировское отделение Народного фронта.

Напомним, что бойлер сломался еще летом 2022 года. ТСЖ, обслуживающая пятиэтажку, установила коммунальные платежи ниже муниципальных, вследствие чего обанкротилась и у организации попросту не было денег на ремонт оборудования.

Десятки жильцов были вынуждены все это время греть воду в тазах и кастрюлях. Так пенсионерка, чтобы помыть сына инвалида первой группы, была вынуждена таскаться с ведрами и греть воду.

Активисты направили письмо в администрацию города с просьбой помочь выбрать новую управляющую компанию. В результате конкурсного отбора в декабре была выбрана новая ТСЖ. Она незамедлительно отремонтировала оборудование и горячая вода появилась в этот же день.

Также Народный фронт убедительно просит жильцов и администрацию, которая наравне с другими собственниками обязана оплачивать коммунальные услуги, ответственно относиться к платежам. При игнорировании квитанций могут возникнуть проблемы с новой управляющей компанией.