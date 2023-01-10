В кирово-чепецкой школе №7 вновь начались уроки

Сейчас в школе №7 обучается 731 ребенок. Фото: kirovreg.ru

В школе №7 Кирово-Чепецка начались занятия. Как сообщили в областном правительстве, 9 января отремонтированное здание приняло учеников. Сейчас образовательное учреждение посещает 731 ребенок. Ранее занятия для них организовали в других школах города.

Напомним, ремонт здания сильно затянулся из-за подрядчика, который сорвал сроки и бросил объект. В итоге работы удалось завершить до конца 2022 года. В образовательном учреждении обновили фасад, входные группы, кровлю. Рабочие заменили окна, проведели электромонтажные и сантехнические работы, а также внутреннюю отделку.

Для занятий приобрели современное оборудование, все необходимое для пищеблока, спортивного и актового залов. Кроме того, новый подрядчик обустроил дорожки и подъезды на территории школы, стадион, а также провел капремонт ограждения.