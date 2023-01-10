Более 200 юных кировчан отдохнут на Черном море

Дети поедут в «Артек», «Орленок» и другие центры отдыха. Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 200 детей из Кировской области смогут отдохнуть на Черном море. Об этом сообщает правительство региона.

В 2023 году дети отправятся в следующие места отдыха:

- «Артек» - 140 детей и подростков;

- «Орленок» - 38 детей;

- «Смена» (Краснодарский край) - 44 ребенка;

- «Алые паруса» (Евпатория) - 14 подростков с особенностями здоровья.

Сейчас уже идет конкурсный отбор по предоставлению путевок в «Артек» и «Орленок». Прием заявок в первый детский центр идет на этом сайте и закончится 11 января. Первая смена пройдет с 22 января по 12 февраля.

В «Орленке» смена «Юные изобретатели: проект агентство «Тайны третьей планеты» пройдет с 6 по 26 февраля. Документы можно отправить на электронную почту: otdyh43@yandex.ru. Ознакомиться с требованиями можно здесь.

Добавим, что «Орленок» принимает детей в возрасте с 11 до 16 лет, «Артек» - учеников 5 и 11 классов, «Алые паруса» - детей с соматическими заболеваниями, а также учащихся 5-9 классов с ОВЗ, инвалидностью, имеющие ментальные нарушения.

По вопросам участия в конкурсном отборе на получение путевки во всероссийские детские центры можно обращаться в министерство молодежной политики Кировской области: Ситникова Дарья Евгеньевна, (88332) 27-27-28, доб 2846.