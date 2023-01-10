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НовостиОбщество10 января 2023 11:15

Кировских перевозчиков будут наказывать за недовыпуск транспорта на линию

На предприятиях будут проводить проверки перед часами пик
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас все недочеты устранены.

Сейчас все недочеты устранены.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировские подрядчики отчитались об устранении недочетов, которые не позволили им вывести на линии весь общественный транспорт. Подробности сообщили в администрации города.

В АТП рассказали, что весь штат слесарей всю ночь устранял технические проблемы, чтобы утром 10 января на линию вышло 90-95% состава. Рабочие также заменили солярку на другую марку, которая позволит завести машину даже в очень холодную погоду. В троллейбусном парке также прошли работы: специалисты устранили все обрывы проводов. Количество ремонтных бригад увеличено.

В мэрии отметили, что ежедневно перед утренними и вечерними часами пик все автотранспортные предприятия будут проверять. В случае выпуска на линию менее 90% подвижного состава к перевозчикам будут принимать административные меры.