Кировских перевозчиков будут наказывать за недовыпуск транспорта на линию

Сейчас все недочеты устранены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировские подрядчики отчитались об устранении недочетов, которые не позволили им вывести на линии весь общественный транспорт. Подробности сообщили в администрации города.

В АТП рассказали, что весь штат слесарей всю ночь устранял технические проблемы, чтобы утром 10 января на линию вышло 90-95% состава. Рабочие также заменили солярку на другую марку, которая позволит завести машину даже в очень холодную погоду. В троллейбусном парке также прошли работы: специалисты устранили все обрывы проводов. Количество ремонтных бригад увеличено.

В мэрии отметили, что ежедневно перед утренними и вечерними часами пик все автотранспортные предприятия будут проверять. В случае выпуска на линию менее 90% подвижного состава к перевозчикам будут принимать административные меры.