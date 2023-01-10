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НовостиОбщество10 января 2023 10:25

В Слободском подрядчик сорвал сроки рекультивации городской свалки

В результате директора привлекли к административной ответственности
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Рекультивация свалки должна была закончиться в ноябре 2022 года, но подрядчик сорвал сроки.

Рекультивация свалки должна была закончиться в ноябре 2022 года, но подрядчик сорвал сроки.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Слободском подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков по рекультивации свалки. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Ранее мэрия Слободского заключила с ООО «ЭкоСтрой» контракт на сумму более 100 тысяч рублей. Подрядчик должен был ликвидировать свалку в райцентре. Согласно договору, работы подлежали завершению в ноябре 2022 года. Однако компания сорвала сроки.

Слободской межрайонный прокурор по итогам проверки внес представление подрядной организации. Директора в то же время привлекли к административной ответственности за бездействие при исполнении обязательств по контракту. После этого компания в кратчайшие сроки завершила работы, которые принял заказчик.