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НовостиОбщество10 января 2023 9:46

В кировских аптеках достаточно лекарств

В Минздраве регулярно проводятся встречи с представителями аптек
Артем ЗАМЯТИН
Запаса противовирусных средств хватит на всех. ФОТО: правительство Кировской области

Запаса противовирусных средств хватит на всех. ФОТО: правительство Кировской области

В аптеках Кировской области есть все противовирусные и антибактериальные препараты. Об этом сообщили представители государственных и частных фармацевтических компаний на совещании в Минздраве.

- Важно помнить, что недопустим бездумный прием антибиотиков, а тем более их самоназначение. Обращаюсь к руководителям частным аптечных организаций - антибактериальную терапию назначает только врач на приеме. Недопустимо назначение лечения провизорами. Они могут только предложить аналоговую замену препарата по его действующему веществу, - отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

Также первый зампред поручил Минздраву провести контрольную закупку препаратов, уделив особое внимание коммерческим сетям. Встречи с аптечными представителями проходят регулярно.