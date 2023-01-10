В кировских аптеках достаточно лекарств

Запаса противовирусных средств хватит на всех. ФОТО: правительство Кировской области

В аптеках Кировской области есть все противовирусные и антибактериальные препараты. Об этом сообщили представители государственных и частных фармацевтических компаний на совещании в Минздраве.

- Важно помнить, что недопустим бездумный прием антибиотиков, а тем более их самоназначение. Обращаюсь к руководителям частным аптечных организаций - антибактериальную терапию назначает только врач на приеме. Недопустимо назначение лечения провизорами. Они могут только предложить аналоговую замену препарата по его действующему веществу, - отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

Также первый зампред поручил Минздраву провести контрольную закупку препаратов, уделив особое внимание коммерческим сетям. Встречи с аптечными представителями проходят регулярно.