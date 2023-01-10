В Кирове осудили пару наркоторговцев

Осужденного задержали в Дендропарке. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кирове осудили молодую пару за распространение наркотиков. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось что прибывшая из Свердловской области 20-летняяя пара занималась сбытом и хранением запрещенных веществ. Они распространяли «товар» через так называемые тайники. Связывались с покупателями через интернет, а те оплачивали посредством электронных платежей.

17 марта 2022 года парень был задержан в Дендропарке, а в его съемной квартире в Кирове сотрудники обнаружили склад веществ, готовых к сбыту, там же преступники занимались фасовкой.

Их признали виновными по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, а его подельнице на пять. Девушка хотела обжаловать решение суда и подала апелляцию, но обвинительный приговор остался в силе. Отбывать срок парочка будет в колонии строгого и общего режима