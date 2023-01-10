В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего в конце декабря

В последний раз мужчину видели 26 декабря. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего без вести в конце прошлого года. В последний раз Александра Осокина видели 26 декабря. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Александру 39 лет, рост 182 см, среднего телосложения, у него черные волосы с залысинами и зеленые глаза. Во что был одет мужчина на момент исчезновения, неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.