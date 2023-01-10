Кировчане раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

Детей ждет развлекательная программа, а тех, кто успел купить билеты - и посещение поезда Деда Мороза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

13 января в Киров приедет поезд Деда Мороза. Подробности рассказали в пресс-службе областного отделения ГЖД.

Стоянка передвижной резиденции продлится с 12.30 до 20.00. На вокзале родителей и детей ждет развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. Принять участие в праздничном мероприятии смогут все желающие.

Кроме того, юные гости смогут посетить сам поезд новогоднего волшебника. В составе передвижной резиденции 19 вагонов, где расположены приемная, сцена, ресторан, сувенирная лавка, игровая и так далее. Стоит учесть, что на данный момент все билеты уже распроданы.