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НовостиОбщество10 января 2023 7:59

Кировчане раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

Передвижная резиденция главного новогоднего волшебника прибудет в наш город 13 января
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Детей ждет развлекательная программа, а тех, кто успел купить билеты - и посещение поезда Деда Мороза.

Детей ждет развлекательная программа, а тех, кто успел купить билеты - и посещение поезда Деда Мороза.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

13 января в Киров приедет поезд Деда Мороза. Подробности рассказали в пресс-службе областного отделения ГЖД.

Стоянка передвижной резиденции продлится с 12.30 до 20.00. На вокзале родителей и детей ждет развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. Принять участие в праздничном мероприятии смогут все желающие.

Кроме того, юные гости смогут посетить сам поезд новогоднего волшебника. В составе передвижной резиденции 19 вагонов, где расположены приемная, сцена, ресторан, сувенирная лавка, игровая и так далее. Стоит учесть, что на данный момент все билеты уже распроданы.