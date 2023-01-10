За восемь дней нового года в Кирове родились 146 детей

С 1 по 8 января в областном центре родились 77 мальчиков и 69 девочек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове за восемь дней нового года родились 146 детей. Об этом рассказали в правительстве региона.

С 1 по 8 января мамочек приняли в Кировском областном клиническом перинатальном центре, городском перинатальном центре Больницы скорой медицинской помощи и родильном отделении Кировской городской больницы № 2. Всего в тот период родилось 77 мальчика и 69 девочек.

Отметим, что первым появившимся на свет в новом году стал мальчик: роды завершились в 04.20. Кировчанка стала мамой во второй раз.

Напомним, все больницы работали в новогодние праздники. Пациентов принимали в амбулаторных и стационарных условиях. Ранее мы писали, что за период выходных за медпомощью обратились более 1700 кировчан.