Кировская «Родина» проиграла в Мурманске

Следующий матч кировчане проведут в воскресенье, 15 января, в Красноярске против «Енисея». ФОТО: скриншот с видеотрансляции

Кировская «Родина» продолжает доказывать, что и в нынешнем сезоне команда – безусловный аутсайдер Чемпионата страны среди команд Суперлиги. Очередной матч кировчане проводили в Мурманске и безнадёжно проиграли, хотя в начале второго тайма и подарили своим болельщикам надежду.

Начала матч «Родина» вполне в своем стиле нынешнего сезона: очень быстро пропустила. К концу 12-й минуты счет был уже 2:0 в пользу хозяев. На 42-й минуте кировчане счёт в матче сократили: вратарь «Мурмана» неудачно ввел мяч в игру, Артур Шельпяков его перехватил и, обыграв нескольких соперников, отправил его в сетку.

В начале второго тайма кировчане сделали подарок хозяевам поля: опоздали вовремя выйти на лед и «схлопотали» 5-минутный штраф. Илья Деревцов отправился отбывать наказание. И тут же кировская команда сравняла счет: после розыгрыша углового с передачи Никиты Меньшикова Максим Маслов ударил точно.

Не прошло и минуты, как кировчане вышли вперед: хлесткий дальний удар точно в угол получился у того же Максима Маслова.

К сожалению, больше забить «Родине» не удалось, а вот «Мурман» отличился четырежды. Причем пятый гол забил воспитанник кировского хоккея Константин Зубарев, от которого в межсезонье «Родина» отказалась. А вот в «Мурмане» 42-летний хоккеист выходит с капитанской повязкой и забил уже пятый гол в чемпионате. Счет мог был быть и большим, но вновь блестяще проявил себя вратарь «Родины» Максим Шакиров, отбивший несколько опасных ударов, в том числе и один 12-метровый.

«В принципе, план на игру мы выполнили, - сказал на пресс-конференции тренер кировского клуба Игорь Коноплев. – В первом тайме подвела слабая реализация голевых моментов, не забили два выхода один на один. А во втором тайме из-за удалений пришлось игру перестраивать. Ребят я за игру похвалил».

В активе кировского клуба по-прежнему лишь одна ничья, теперь уже в 14 матчах Чемпионата. Кировчане – самая малозабивающая команда соревнований, на их счету лишь 31 гол. А вот пропустила «Родина» уже 88 мячей. Больше – лишь занимающий предпоследнюю строчку в турнирной таблице «Сибсельмаш» (97).

Следующий матч кировчане проведут в воскресенье, 15 января, в Красноярске против «Енисея». И хотя надеяться на благоприятный исход в матче против одного из лидеров отечественного хоккея с мячом, занимающего на данный момент шестое место в таблице, могут лишь самые неисправимые оптимисты, верим в команду! «Родина» у нас одна!