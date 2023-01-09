В Кировской области двое мужчин четыре часа пролежали под завалами рухнувшего здания в -34

Молодые люди на четыре часа застряли под обломками крыши в 34-градусный мороз. ФОТО: сайт Богородского района

В поселке Богородское 8 января обрушилось бесхозное здание бывшей лесхозовской стоянки. Как рассказали в ГУ МЧС по Кировской области, под завалами застряли два человека.

ЧП произошло вечером, примерно в 22.00.

- Всего было привлечено: 12 человек, четыре единицы техники, из них от МЧС России – шесть человек, две единицы техники, - рассказали в ведомстве.

Спасателям удалось достать мужчин 1996 и 1999 годов рождения из-под обломков рухнувшей крыши. К тому моменту, как сообщает сайт Богородского района, пострадавшие четыре часа провели под завалами, когда температура воздуха на улице опустилась до -34 градусов.

Мужчин экстренно госпитализировали. В больнице им диагностировали переохлаждение, обморожения и переломы. Чудом они остались в живых.