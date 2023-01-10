В Кирове пройдут всероссийские соревнования по самбо

Эти соревнования - отборочный тур для участия в первенстве России 2023 года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

13-14 января в Кирове в спортивной школе «Юность» пройдут всероссийские соревнования по самбо среди юношей от 12 до 14 лет. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

13 января в 16.00 состоится открытие соревнований. Также в этот день будут определены победители в весовых категориях 35, 42, 50, 59 и 71 кг. 14 января за победу поборются в категориях 38, 46, 54, 65, 71 кг.

Спарринги будут начинаться в 10.00. Эти соревнования- отборочный тур для участия в первенстве России 2023 года.