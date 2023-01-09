В Кирове перенесли дату проведения межрегиональных соревнований по конькобежному спорту

По правилам соревнований «конькобежный спорт» проводится при температуре не ниже -20 градусов при отсутствии ветра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с непростыми погодными условиями Первенство Приволжского федерального округа по многоборью среди конькобежцев переносится на 11-12 января. Об этом рассказали в министерстве спорта и туризма Кировской области.

По правилам соревнований «конькобежный спорт» проводится при температуре не ниже -20 градусов при отсутствии ветра.

Программа соревнований:

11 января с 10:00 до 18:00

- юноши и девушки 13-15 лет, девушки 15-17 лет:

дистанция 500, 1500 метров, масс-старт 10 кругов.

- юноши 15-17 лет:

дистанция 500, 3000 метров, масс-старт 10 кругов.

12 января с 10:00 до 18:00

- юноши и девушки 13-15 лет, девушки 15-17 лет:

дистанция 1000, 3000 метров.

- юноши 15-17 лет:

дистанция 1500, 5000 метров.