С бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко и его подельника взыскали 23 миллиона рублей

Прокуратура потребовала взыскать с экс-чиновников 23 млн рублей, полученные в качестве взяток. Фото: СУ СКР Кировской области

С бывших заместителя губернатора Кировской области Андрея Плитко и регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина взыскали 23 миллиона рублей.

Экс-чиновники создали ОПГ и получали взятки за покровительство компаний в сфере лесозаготовки и переработки древесины на территории региона. В 2022 году Плитко и Шургина признали виновными по 18 эпизодам.

В результате прокуратура Кировской области потребовала обратить в доход государства незаконно полученную бывшими должностными лицами сумму. Как уточнили в ведомстве, Йошкар-Олинский городской суд удовлетворил требование и взыскал с них 23 миллиона рублей.

Напомним, что Андрея Плитко поймали в момент получения взятки от министра лесного хозяйства в апреле 2022 года. В итоге бывшего вице-губернатора региона приговорили к 11 годам колонии строгого режима.