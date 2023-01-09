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НовостиПроисшествия9 января 2023 13:53

Драка в Куменах в канун Рождества закончилась гибелью человека

Возбуждено уголовное дело
Артем ЗАМЯТИН
Следователи выясняют детали произошедшего. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

Следователи выясняют детали произошедшего. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

6 января в поселке Кумены 37-летний мужчина из ревности избил до смерти своего 30-летнего знакомого. Деталями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Между двумя мужчинами произошла словесная перепалка, закончившаяся рукоприкладством. Потерпевший получил множественные удары кулаками в грудь и голову. От травм он скончался на месте.

Подозреваемого поместили под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Следователи выясняют детали произошедшего.