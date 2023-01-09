В Кировской области подвели итоги работы ЖКХ в праздники

После Нового года в Котельниче сначала отключилось отопление, а потом промерз водопровод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Кировской области на очередном собрании подвело итоги работы ЖКХ в минувшие новогодние праздники.

По последним данным, крупных аварий в нашем регионе не было. Но и без ЧП не обошлось: в праздники ненадолго отключилось отопление в Черной Холунице и Котельниче. В последнем подачу ресурса восстановили только к 4 января.

Помимо этого, 7 января в микрорайоне Котельнич-2 перемерз водопровод. Люди могли остаться без водоснабжения, но аварию удалось быстро устранить.

Губернатор Александр Соколов поблагодарил и.о. администрации Котельнича за оперативную и качественную работу.

- Вскоре специалисты проведут анализ ситуации с теплоснабжением Котельнича и разработают меры для ее изменения к лучшему с учетом прихода газа, - добавили в правительстве.