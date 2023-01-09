Заместитель министра внутренних дел Сергей Лебедев исполнил желание мальчика из Нолинского района

Особенно мальчик был рад новым конькам, подаренным ему к Новому году. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Благодаря заместителю министра внутренних дел Сергею Лебедеву побывал в столице и 11-летний Матвей Агафонов из Кировской области.

Мальчик увидел древний Московский Кремль, величественный храм Христа Спасителя, Поклонную и Воробьевы горы. Узнал много нового о работе полицейских, следователей, сотрудников Госавтоинспекции.

В 1-м специальном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве для него были организованы показательные выступления конной полиции с элементами конкура и джигитовки. Но особенно он был рад новым конькам, подаренным ему к Новому году.