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НовостиОбщество9 января 2023 11:06

Заместитель министра внутренних дел Сергей Лебедев исполнил желание мальчика из Нолинского района

Мальчик увидел древний Московский Кремль
Источник:kp.ru
Особенно мальчик был рад новым конькам, подаренным ему к Новому году.

Особенно мальчик был рад новым конькам, подаренным ему к Новому году.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Благодаря заместителю министра внутренних дел Сергею Лебедеву побывал в столице и 11-летний Матвей Агафонов из Кировской области.

Мальчик увидел древний Московский Кремль, величественный храм Христа Спасителя, Поклонную и Воробьевы горы. Узнал много нового о работе полицейских, следователей, сотрудников Госавтоинспекции.

В 1-м специальном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве для него были организованы показательные выступления конной полиции с элементами конкура и джигитовки. Но особенно он был рад новым конькам, подаренным ему к Новому году.