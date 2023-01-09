На новогодних выходных в Кирове обошлось без мусорного коллапса

Всего из Кирова во время праздников вывезли 3160 тонну ТКО. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Мусорного коллапса» в праздничные дни не произошло. Тему обсудили на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Вывоз мусора из Кирова в новогодние праздники полностью взял на себя «Куприт». Регоператор спланировал работу заранее, назначив на некоторые объекты двойные вывозы в сутки и определив наиболее проблемные площадки. По итогу никаких проблем, как в начале 2021 года, не произошло.

- «Куприт» справился с Кировом, как с семечками. Всё вывезли. Также у нас идет экономия, измеримая десятками миллионов рублей. Значит, можно делать дешевле и лучше. Благодарю «Куприт» и всех, кто в этой работе участвовал, - прокомментировал Александр Соколов.

Министр охраны окружающей среды Алла Албегова также добавила, что всего с 31 декабря по 8 января из Кирова вывезли 3160 тонн ТКО. Со всей области на полигоны отправили более 5600 тонн мусора.