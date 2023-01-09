В Кирове временно не будут вывозить снег

Приоритетная задача дорожников - очистить подъезды к остановкам. ФОТО: администрация города Кирова

В Кирове из-за холодов временно прекратили вывоз снега. При температуре ниже -25 градусов эксплуатация гидравлических частей техники ведет к их поломке. Об этом сообщает УПДИ города Кирова.

Сейчас приоритетная задача дорожников - отчистить карманы для заезда общественного транспорта к остановкам. Наледь будут скалывать и посыпать щебнем, так как другие средства при столь низких температурах просто бесполезны.

Добавим, что с начала года от кировчан поступило больше 300 писем с жалобами на заснеженные тротуары и дороги, неочищенные парковки скользкие дороги к пешеходным переходам.