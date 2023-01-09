В Нагорском районе по вине пьяного водителя погибла 20-летняя девушка

Машина съехала с дороги и перевернулась. Фото: ГИБДД Кировской области

В Нагорском районе в ДТП погибла молодая девушка. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 8 января в 14.20. На 88 км трассы «Слободской - Нагорск» автомобиль «БМВ» съехал с дороги и опрокинулся. Позднее выяснилось, что 32-летний водитель иномарки был пьян. В результате погибла 20-летняя девушка, ехавшая с ним.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Всего с 5 по 8 января на дорогах области произошло семь ДТП. В авариях погиб один человек, девять получили травмы.