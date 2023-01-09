Автопредприятия Кирова проверяют из-за маленького количества транспорта на маршрутах

На некоторых маршрутах нехватка транспорта составила 50%. ФОТО: администрация города Кирова

Праздничные дни, когда общественный транспорт в Кирове работал по расписанию выходного дня, закончились. Уже сегодня, 9 января, на линии должно было выйти до 90% всех имеющихся машин.

Однако морозы внесли свои коррективы, и с самого утра на маршрутах наблюдается недостаток автобусов и троллейбусов.

- На некоторых маршрутах, к примеру, № 46, 50 и 47 нехватка транспорта составила около 50%, - сообщил начальник городского отдела транспорта Виктор Вострецов.

При этом о непогоде все давно знали, и у перевозчиков было время подготовиться к заморозкам. Но не случилось, и в итоге пострадали люди.

Сейчас на автопредприятиях, где вскрылись новые проблемы, ведутся проверки. После их начала перевозчики стали выводить на маршруты дополнительный транспорт.