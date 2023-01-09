Животных с агрофирмы «Калинино» в Малмыжском районе перепродают

На агрофирме после гибели более сотни животных прошла проверка. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Животных с агрофирмы в Малмыжском районе, где произошел падеж, продают физлицу. Об этом стало известно во время еженедельной планерки у Александра Соколова.

Договор о продаже поголовья уже подписан. Как доложил зампред правительства области Юрий Терешков, сегодня покупатель встретится с инвесторами и представителями Минсельхоза. Конкурсный управляющий также будет присутствовать при сделке. Кроме того, по итогам проверки, прошедшей на агрофирме, возбудили два уголовных дела по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Невыплата зарплаты».

- На бумаге, вроде, все гладко, а в результате умерли живые существа. Сегодня доложите об итогах встречи с инвесторами. Спор хозяйствующих субъектов не должен отражаться на жизни животных и благополучии граждан, - ответил Александр Соколов.

Губернатор также поручил министерству проанализировать анализ похожих ситуаций по области, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.