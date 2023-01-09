В Кировском области за год более 600 обманутых дольщиков получили свои квартиры

Два дома сдали под самый конец года. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области за 2022 год в правах восстановили более 600 дольщиков. Об этом сообщили в правительстве региона.

По состоянию на 1 января в реестре проблемных объектов значились 30 долгостроев и 1535 дольщиков. Спустя год 10 домов пропали из списка. С окончанием их строительства решились проблемы более чем 600 дольщиков.

Два здания сдали только под конец года. Так, дом №13 по Современной (2 секция) и №60а по Маклина ввели в эксплуатацию 29 декабря. 209 дольщикам предстоит получить свои квартиры в этих домах.

- На 2023 год стоит задача восстановить в правах более 800 граждан по 20-ти проблемным объектам, - добавили в пресс-службе правительства.