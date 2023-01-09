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НовостиОбщество9 января 2023 7:27

В Кировской области зафиксировали 40-градусные морозы

Показатели зарегистрировала автоматическая станция в Лузском районе
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Сильное похолодание заметили в Лузском районе

Сильное похолодание заметили в Лузском районе

Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 8 января, на северо-западе Кировской области зафиксировали 40-градусные морозы. Как сообщили в паблике «Любительская метеорология», сильное похолодание заметили в Лузском районе в 21.41. Показатели зарегистрировала автоматическая станция в Лальске.

Жители районов региона также поделились в сообществе фотографиями термометров. Так, -38 градусов заметили в поселке Демьяново Подосиновского района и Оричах. Отметку в -40 градусов зафиксировали в селе Красном Даровского района и поселке Лебяжье.

Жители районов также поделились фотографиями термометров. Фото: vk.com/meteokirov

Жители районов также поделились фотографиями термометров. Фото: vk.com/meteokirov

Напомним, что в Кирове в начале рабочей недели обещают похолодание до -34 градусов. К пятнице синоптики прогнозируют потепление до -9. Полный прогноз с 9 по 13 января можно найти здесь.