Жители Кировской области стали меньше переезжать

За последние годы впервые в Кировской области зафиксирована положительная демографическая динамика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Люди стали меньше переезжать из Кировской области. Такой радостной статистикой поделились в пресс-службе города.

Как сообщили в ведомстве, за девять месяцев 2022 года впервые за долгое время в нашем регионе зафиксирована положительная демографическая тенденция – в Кировскую область приехало больше людей, чем покинуло ее.

В последние годы такой динамики не было. Если раньше за год регион мог потерять и по шесть тысяч человек, то сейчас мы «в плюсе».

- Надеюсь, что эта тенденция будет постоянной, - высказался губернатор Кировской области Александр Соколов.