«Кировлесцентр» получит 25 машин за 36 миллионов рублей

Машины понадобятся для патрулирования лесов. Фото: vk.com/kirovreg43

В 2023 году «Кировлесцентр» получит 25 новых машин. Об этом сообщили в правительстве области.

Автомобили понадобятся для патрулирования лесов, выявления и пресечения нарушений законодательства, а также проведения отвода лесосек и обеспечения нужд жителей региона и предпринимателей. Стоит отметить, что на закупку машин направят 36,2 миллиона рублей.

Как добавили в пресс-службе правительства региона, в декабре минувшего года «Кировлесцентр» уже получил три новых автомобиля. «Уазики» распределили по трем лесничествам: Оричевскому, Верхошижемскому и Куменскому.