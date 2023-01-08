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НовостиОбщество8 января 2023 11:53

Кировчанам напомнили, при каких температурах воздуха школьники не ходят на учебу

Пояснения на этот счет дает министерство образования
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Во время морозов школьники переходят на дистанционное обучение.

Во время морозов школьники переходят на дистанционное обучение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области установилась холодная погода. Региональный Минобр напомнил, при каких температурах воздуха школьники остаются дома.

Так, ученики 1-4 классов могут учиться дистанционно при -25 градусах и ниже. 5-9 классы не ходят в школу, если на улице -30 градусов и ниже. 10 и 11 классы остаются дома только в том случае, если термометры показывают -35 градусов и ниже.

Родителям напоминают: они сами должны принимать решение, пойдет их ребенок в школу или нет, если на улице морозы. Если он не идет на занятия, то необходимо известить об этом классного руководителя. В этот день уроки для детей пройдут дистанционно.

- Педагоги работают в обычном режиме. Для детей, которые придут в школу, уроки проводятся в соответствии с расписанием, - добавили в Минобре.