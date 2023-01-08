Кировчанам напомнили, при каких температурах воздуха школьники не ходят на учебу

Во время морозов школьники переходят на дистанционное обучение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области установилась холодная погода. Региональный Минобр напомнил, при каких температурах воздуха школьники остаются дома.

Так, ученики 1-4 классов могут учиться дистанционно при -25 градусах и ниже. 5-9 классы не ходят в школу, если на улице -30 градусов и ниже. 10 и 11 классы остаются дома только в том случае, если термометры показывают -35 градусов и ниже.

Родителям напоминают: они сами должны принимать решение, пойдет их ребенок в школу или нет, если на улице морозы. Если он не идет на занятия, то необходимо известить об этом классного руководителя. В этот день уроки для детей пройдут дистанционно.

- Педагоги работают в обычном режиме. Для детей, которые придут в школу, уроки проводятся в соответствии с расписанием, - добавили в Минобре.