Космос, Хорхе Даниэль и Лиса: какие необычные имена кировчане дали своим детям в 2022 году

Жители Кировской области проявили незаурядную фантазию, придумывая имена для новорожденных детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Какие самые необычные имена давали детям в 2022 году? На этот вопрос ответил Минюст Кировской области.

По итогам ушедшего года, самыми интересными и редкими именами для мальчиков стали Элиф, Спартак, Марс, Космос, Хорхе Даниэль. Что касается девочек, то тут кировчане тоже не подкачали, назвав дочерей оригинальными именами Ясмин, Эрвена, Шаганэ, Венера, Тея Виктория, Лиса.

Минюст также сообщил о самых популярных именах новорожденных в 2022 году. Среди мальчиков ими оказались Михаил, Александр и Артем. Девочек чаще всего называли Аннами, Софиями и Евами.

В топ-10 самых популярных мужских имен также вошли Матвей, Тимофей, Лев, Дмитрий, Роман, Мирон, Иван. Среди женских - Мария, Алиса, Виктория, Дарья, Александра, Полина, Василиса.