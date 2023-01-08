Кировчанам предложили список красивых дат для свадьбы в 2023 году

В 2023 году у кировчан весьма богатый выбор на интересные и необычные даты свадьбы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство юстиции Кировской области подобрало для жителей региона самые интересные даты свадьбы в 2023 году. Ведомство утверждает, что стоит выбрать дату, которая запомнится на всю жизнь. И в этих целях составлен целый список.

Так, например, в перечень вошли Международный день семьи (15 мая) и День семьи, любви и верности (8 июля). Перечислены также «повторяющиеся» даты, вроде 23.03.2023, 12.12.2023 и другие. Полную подборку можно посмотреть здесь.

- Напомним, что заявление на регистрацию брака в орган ЗАГС следует подавать не менее, чем за месяц. Если есть возможность, лучше забронировать желаемый день заранее! - добавили в пресс-службе ведомства.