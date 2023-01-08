В Кирове отменили массовые катания на коньках из-за погоды

Для кировчан продолжают работать общегородские катки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове из-за морозов отменили массовые катания на коньках. Объявления появились сразу в нескольких пабликах, представляющих городские ледовые площадки.

Так, в группе катка «Динамо» сообщили, что массовые катания, запланированные 7 и 8 января, отменились из-за погодных условий. Об этом же сообщили и в паблике «Локомотива». Однако там ледовую площадку по тем же причинам закрыли до 11 января.

Напомним, ранее мы сообщали, где кировчане могут покататься на коньках бесплатно. Для них работают несколько катков во всех районах города.

«Комсомолка» ранее также сообщала прогноз погоды на январь 2023 года. По мнению синоптиков, потепление в Кировской области ожидается только в третьей декаде месяца. Подробнее об этом можно прочитать здесь.