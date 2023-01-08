В Кирове ищут пропавшую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Волонтеры просят помощи в поисках кировчанки. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают женщину, нуждающуюся в медицинской помощи. Галина Шушакова пропала 7 января. Около 13 часов она вышла из дома и не вернулась. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Галине Львовне 59 лет, рост 145 см, плотного телосложения, у нее темно-красные крашенные волосы длиной до плеч и серые глаза. На момент ухода из дома женщина была одета в шубу из искусственного меха, штаны и полуботинки черного цвета, а также зелено-голубую шапку с помпоном.

Волонтеры предупреждают: пропавшая нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Если вам известно что-либо о ее местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.