Аферисты украли жителей Кирова почти пять миллионов рублей

Потерпевшие брали по несколько кредитов, чтобы «заработать». ФОТО: УМВД России по Кировской области

Несколько человек обратились в полицию с заявлением об обмане в интернете. Сообщили в УМВД по Кировской области.

Так житель Кирова 1994 года рождения, увидев в интернете объявление и решив заработать на вкладах от «инвестиционной компаний», занимал деньги у знакомых и даже взял несколько кредитов. Только через два месяца он понял, что его обманывают. За это время он успел отдать мошенникам 2 486 000 рублей

Женщина 1965 года рождения, увидев в интернете рекламу с узнаваемыми личностями, логотипами крупных компаний и обещанием золотых гор, тоже повелась на уловку. Она отдала мошенникам 2 466 000 рублей из своих накоплений и тоже взяла несколько займов.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Полиция предупреждает кировчан не переводить свои деньги на сомнительные инвестиционные фонды, биржи, игры и пассивные доходы. Единственные кто на этом зарабатывает мошенники присваивая ваши деньги себе!