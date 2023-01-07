В Кирове продлили четыре автобусных маршрута

У жителей Садаковского появилась альтернативная возможность добраться до центра города. ФОТО: администрация города Кирова

Четыре автобусных маршрута в Кирове теперь будут ездить до новой конечной остановки. Об этом сообщает паблик «Кировский транспорт».

Речь идет об автобусах № 11, 14, 15 и 16. С 1 января 2023 года они курсируют до конечной остановки на улице Капитана Плетнева.

Новая станция находится на границе поселка Садаковский. Теперь у его жителей появилась альтернативная возможность добраться до центра города, не делая объезд через Московский тракт.