Из-за аномальных морозов в Кирове увеличивают температуру воды в магистральных трубах

Если вы заметили пар, необходимо сообщить об этом в справочную службу.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Из-за сильных холодов повысят температуру воды в магистральных трубах. Об этом сообщили в кировском филиале «Т Плюс».
Так же кировчанам напоминают правила пользования с бытовыми объектами водного и теплоснабжения .
- места парения стоит обходить сторной и сообщить о них в справочную службу 744-901;
- личные авто не оставлять над тепловыми камерами;
- не трогать трубы подачи горячей воды и батареи;
- не подпускать детей к системам водоснабжения и отопления.
Так же организация рекомендовала коммунальщикам проверить состояние оборудования и смежных узлов в домах, для тог чтобы избежать подачи излишне горячей воды.