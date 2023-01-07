Из-за аномальных морозов в Кирове увеличивают температуру воды в магистральных трубах

Если вы заметили пар, необходимо сообщить об этом в справочную службу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за сильных холодов повысят температуру воды в магистральных трубах. Об этом сообщили в кировском филиале «Т Плюс».

Так же кировчанам напоминают правила пользования с бытовыми объектами водного и теплоснабжения .

- места парения стоит обходить сторной и сообщить о них в справочную службу 744-901;

- личные авто не оставлять над тепловыми камерами;

- не трогать трубы подачи горячей воды и батареи;

- не подпускать детей к системам водоснабжения и отопления.

Так же организация рекомендовала коммунальщикам проверить состояние оборудования и смежных узлов в домах, для тог чтобы избежать подачи излишне горячей воды.