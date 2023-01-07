За год жители Кировской области свыше полумиллиона раз звонили в экстренные службы

Система интегрирована с тремя соседними субъектами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие 12 месяцев кировчане более 560 тысяч раз обратились в экстренные службы. Такими данными поделились в правительстве Кировской области.

Около 100 тысяч звонков были направлены в службу скорой помощи, 60 тысяч – в полицию. Также специалисты приняли более 40 тысяч консультативных вызовов, девять тысяч вызовов в пожарно-спасательную службу, две тысячи в аварийную службу газовой сети. Плюсом за 2022 год поступил 3 081 вызов, связанный с COVID-19.

Кроме того, значимыми моментами развития системы «112» на территории Кировской области в 2022 году стало развертывание мобильного приложения «Экстренный вызов» и интеграция с тремя соседними субъектами страны – Вологодской областью, Республиками Марий Эл и Удмуртия. Эта система позволяет оперативно передавать информацию от заявителей в соседние субъекты.

В наступившем году продолжится работа по сопряжению системы «112» Кировской области с соседними субъектами.