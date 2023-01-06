В 2023 году в Кировской области продолжится строительство образовательных учреждений

В Кирове продолжится строительство 10 школ. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области в 2023 году продолжится строительство школ. Об этом рассказали в правительстве региона.

Так, только в Кирове запланировано возведение 10 общеобразовательных учреждений в следующем году. В целом они смогут принять более 10 тысяч учеников. Кроме того, при 62 организациях создадут центры «Точка роста».

В 2023 году планируется также отремонтировать спортзалы в семи школах области, закупить оборудование для восьми спортклубов при учебных заведениях, а также технику для 41 учреждения. В Опарино планируется построить Центр цифрового образования детей. В пяти организациях, расположенных в Пижанке, Малмыже, Вятских Полянах, Куменах и Кирове, обновят мастерские для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В пресс-службе правительства также отметили, что в 2023 году Кировская область примет участие в федеральном проекте «Профессионалитет» по созданию образовательно-производственных центров, или кластеров, по направлениям «Сельское хозяйство» и «Машиностроение».