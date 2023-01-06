Кировчан просят воздержаться от поездок на личном транспорте из-за холодов

В случае, если поездка необходима, водителям следует тщательно подготовиться к ней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчанам рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Все из-за погоды: синоптики прогнозируют возможное похолодание до -30 градусов и ниже.

Горадминистрация напоминает ряд правил, которые необходимо соблюдать в морозы, если избежать поездок не представляется возможным. Во-первых, это подготовка: проверьте техническое состояние автомобиля, заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику. Возьмите с собой теплые вещи.

И автомобилистам, и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Водители должны выбирать оптимальный скоростной режим. Пешеходы - соблюдать правила безопасного перехода дороги.

В случае возникновения опасных ситуаций на дороге, нахождения пешеходов на проезжей части, брошенных машин и других предметов, а также при иных обстоятельствах, где требуется вмешательство сотрудников ГИБДД, обращайтесь по телефону 112.

О состоянии дорог можно сообщить:

- в Кирове: диспетчерская ГДМС по телефону 8-922-967-22-34, написать в группу;

- на региональных дорогах: диспетчерская Вятавтодора: (8332)56-20-11, +7-912-365-43-43, написать в группу.