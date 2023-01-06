Двое жителей Кировской области потеряли на «инвестициях» 5,3 миллиона рублей

Кировчане купились на рекламу и в течение некоторого времени переводили деньги мошенникам. Фото: Даниил ОПАРИН

Двое жителей Кировской области отдали мошенникам более пяти миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Так, в полицию обратился 29-летний молодой человек, потерявший 2,8 миллиона. Он увидел в интернете предложение о заработке от «инвестиционной компании». Поверив объявлению, он стал «вкладывать» деньги, следуя инструкциям. Для этого ему пришлось занимать у знакомых и оформлять кредиты. Только через два месяца молодой человек понял, что его обманули.

Аналогичный случай произошел с 58-летней жительницей региона. Она также поверила в рекламу инвестиций - из-за наличия в ней фотографий знаменитостей и известной энергетической компании. За неделю она перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей - кредитные средства и личные накопления.

Полиция сейчас ищет преступников. Кировчан очень просят критично относиться к таким объявлениям.

- Если вам поступают сообщения о баснословных доходах, о прибыли, которую вы можете получить, ничего не делая лично, - помните, вас обманывают! Единственная цель таких фейковых помощников - это личное обогащение за счет доверчивых граждан, - заявили в пресс-службе ведомства.