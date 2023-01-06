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НовостиОбщество6 января 2023 8:38

В Кирове перенесли детские праздничные мероприятия из-за морозов

6 и 8 января в городских парках были запланированы интерактивные программы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мероприятия перенесли из-за похолодания.

Мероприятия перенесли из-за похолодания.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове из-за морозов отменили детские праздники. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

Так, 6 и 8 января для юных кировчан были запланированы интерактивные программы в Кочуровском, Гагаринском парках, а также в Коминтерне и Нововятском районе. Однако из-за наступившего похолодания мероприятия решили перенести - не отменить, а только сдвинуть по срокам.

- Информация по возобновлению мероприятий будет опубликована дополнительно, - сообщили в городском управлении культуры.

Напомним, ранее мы публиковали прогноз погоды на январь 2023 года в Кирове. Ознакомиться с ним можно здесь.