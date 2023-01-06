В Кирове во время спектакля из драмтеатра эвакуировали зрителей и актеров

На место прибыли четыре пожарных расчета. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове эвакуировали драмтеатр. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Инцидент произошел поздним вечером 5 января. По данным ведомства, в 20.24 на пульт поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в драмтеатре. Из здания оперативно вывели и актеров, и зрителей. На место выехали четыре пожарных расчета и оперативная группа ГУ МЧС, которые в итоге никаких признаков пожара не обнаружили.

В пресс-службе самого театра рассказали, что сигнализация сработала под конец спектакля. Причины сейчас выясняются - скорее всего, по мнению персонала, это случилось из-за неисправности датчика на чердаке.

- Увы, но у 700 зрителей оказался подпорчен новогодний театральный вечер… В качестве компенсации мы предлагаем зрителям посетить этот или любой другой спектакль из нашего репертуара в течение первого полугодия 2023 года. Пришлите в личные сообщения страницы Кировского драмтеатра свое имя, мобильный телефон и фотографии ваших билетов, а мы дадим дальнейшие инструкции, - добавили в пресс-службе театра.